Oroscopo Acquario del 24 luglio 2017

Oroscopo del 24 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: atmosfera conflittuale…

Ancora non siete fuori dall’atmosfera conflittuale o confusa della scorsa settimana: sarà infatti presente anche nei prossimi sette giorni… E tutto sarete tranne che pazienti! E’ pur vero che la congiunzione Sole -Marte in Leone attivata dal Novilunio è simile a un nido di vipere: avrete a che fare con una o più persone, che cercheranno di invadere il vostro territorio o far regnare le loro leggi e, secondo voi, in modo un po’ troppo diretto. Tuttavia, dovrete misurare le parole…

