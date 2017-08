Oroscopo Acquario del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

andare oltre la realtà…

Tendenza a vedere un po’ troppo in grande, ad andare oltre la realtà. Ma penserete che grazie a questo entusiasmo sarete in grado di convincere chi vi avete di fronte. Non esagerate, rischiate che vi prendano per dolci sognatori o idealisti! Terza decade: in questo momento sta emergendo un lato ribelle, siete in piena rivolta! L’indipendenza, vostra e di chi vi circonda, ora è fondamentale.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]