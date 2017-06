Oroscopo Acquario del 25 giugno 2017

Oroscopo del 25 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una domenica poco brillante…

Una domenica poco brillante, a dirla tutta un po’ monotona… Probabilmente dovrete immergervi in attività noiose: fare una cernita, riordinare o archiviare, immergervi nei documenti, fatture, bollette. Tutto ciò che detestate e che, spesso, rimandate. Se solo poteste delegare! Terza decade: in programma c’è una piacevole riunione familiare o con gli amici ma ciò non vi dispensa dai compiti noiosi di cui sopra.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]