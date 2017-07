Oroscopo Acquario del 25 luglio 2017

Oroscopo del 25 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

domande esistenziali…

Mercurio in Vergine vi spingerà a porvi domande esistenziali e, fino a primi di settembre, ci girerete in tondo… A preoccuparvi potrebbe anche essere un’operazione finanziaria oppure dovrete discutere una remunerazione: in entrambi i casi, prima di trovare un accordo per voi conveniente, ci vorrà del tempo. Se avete figli adolescenti, è possibile qualche piccolo conflitto.

