Oroscopo Acquario del 26 giugno 2017

Oroscopo del 26 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: alle prese con…

Alle prese con un collega o un impiegato poco collaborativo… Un atteggiamento gentile non vi permetterà di sistemare la questione: la persona si comporterà come se fosse all’asilo infantile e voi potreste non essere da meno. Vi sarà difficile, infatti, evitare di lasciarvi coinvolgere nella situazione che, a conti fatti, è ridicola. Solo successivamente vi renderete conto della poca importanza e del tempo che vi ha fatto perdere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]