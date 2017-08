Oroscopo Acquario del 27 agosto 2017

Oroscopo del 27 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

con un gioco di prestigio…

Non solo stanno arrivando delle belle occasioni, ma una controversia potrebbe volgere a vostro favore. Per una sorta di gioco di prestigio, di cui soltanto voi conoscete il segreto, riuscirete a far rientrare una situazione conflittuale, lavorativa o personale. Non è escluso, siate alle prese con una scelta importante riguardante il vostro futuro: anche in questo caso, i pianeti annunciano che potete puntare in alto (comunque senza esagerare).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]