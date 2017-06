Oroscopo Acquario del 27 giugno 2017

Oroscopo del 27 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

parole, parole…

Le belle parole oggi su voi non hanno effetto… Chi vi circonda potrebbe anche martellarvi su quella che ritiene sia la verità ma non vi lascerete incantare. Siete molto critici, soprattutto rispetto alla questione che verrà sollevata ed è frequente nel periodo in cui governa il Cancro: avete momenti di estrema lucidità, il dubbio è sempre in agguato. Di conseguenza, non concedete fiducia alle persone, il che non è sempre positivo.

