Oroscopo Acquario del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

le sfaccettature dell’amore…

Per qualche giorno l’armonia tra Venere e Urano, vi metterà in grado di scoprire un’altra sfaccettatura dell’amore o dell’amicizia. Forse non accadrà nulla di importantissimo ma l’atmosfera annuncia una novità, qualcosa molto speciale ed eccitante. Prima decade: lavoro o famiglia, per un po’ di giorni circolano ancora delle tensioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]