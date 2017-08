Oroscopo Acquario del 28 agosto 2017

Oroscopo del 28 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

soddisfatti…

Oggi, e nei prossimi giorni, sarete soddisfatti: riceverete una risposta positiva a una richiesta o vi faranno un’offerta a cui sarà difficile dire “no”. Sarete contenti, guarderete al futuro con maggiore serenità. Il solo problema è che per concludere definitivamente le cose dovrete aspettare un pochino e a voi, è noto, non piace.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]