Oroscopo Acquario del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

prospettive entusiasmanti…

E’ un martedì come piace a voi: ci sono prospettive entusiasmanti, avrete delle idee e i progetti si moltiplicheranno. Alcuni saranno utopici, altri realistici ma l’importante sarà progettare per il futuro, la cosa cosa che per voi conta, anche se non ne siete coscienti. L’angoscia del futuro è presente in tutti gli Acquario e può essere vinta solo progettando.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]