Oroscopo Acquario del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

parecchi progetti ma…

Nella mente frullano parecchi progetti, uno più appassionante dell’altro ma al momento le cose sembrano andare a rilento, non si muove nulla… Aspettate il 26 agosto, quando Saturno in Sagittario riprenderà il moto diretto e le situazioni riprenderanno a muoversi a una velocità normale. Per cui, ora evitate di accelerare le situazioni: è una fase di preparazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]