Oroscopo Acquario del 3 luglio 2017

Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

vincenti…

Nell’insieme è un’ottima settimana: Venere, mercoledì, sbarca nel segno dei Gemelli e vi metterà in grado di essere vincenti in diversi settori. L’unica accortezza, oggi, è quella di non tentare di imporre il vostro modo di vedere le cose a chi vi circonda(partner compreso): insistere sarebbe inutile e provereste solo un forte senso di frustrazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]