Oroscopo Acquario del 30 agosto 2017

Oroscopo del 30 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

voglia di libertà ma…

La Luna in Sagittario scatena il desiderio di maggiore libertà ma, congiunta a Saturno, indica che alcune responsabilità non possono essere eluse. Per oggi, “accontentatevi” di un piccolo assaggio, ritagliate del tempo solo per voi che comunque vi farà sentire soddisfatti. Terza decade: un progetto prende più tempo del previsto; non v’innervosite e lasciate tempo al tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]