Oroscopo Acquario del 30 luglio 2017

Oroscopo del 30 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

la vostra parte di responsabilità…

Marte in Leone vi lascerà in pace soltanto la prossima settimana: se in corso c’è un conflitto, cercate di trovare le risorse interiori per capire ed accettare la vostra parte di responsabilità. Un conflitto con il partner, forse, o con una persona con cui lavorate e che, sembra, voglia prendersi tutto il merito di quando fatto, invece, insieme. E se siete in vacanza, una persona potrebbe irritarvi parecchio…

