Oroscopo Acquario del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: distratti ma…

Sembrate distratti, perduti nei vostri pensieri ma bisogna diffidare dell’acqua cheta… L’Acquario, infatti, è sempre un passo avanti e oggi state preparando qualcosa. E’ sicuro che quando, nel fine settimana, la Luna sbarcherà nel vostro segno, concluderete un accordo. Non andrà tutto liscio come l’olio, ci saranno delle discussioni accese poiché, chi avrete di fronte, non sarà d’accordo su tutto. Occhi aperti, non fatevi fregare…

