Oroscopo Acquario del 31 luglio 2017

Oroscopo del 31 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

libertà…

Il passaggio di Venere in Cancro, per voi non è il massimo: in questo segno il pianeta è troppo sensibile, troppo romantico e sognante, qualità che ritenete siano eccessivamente sdolcinate…

Per l’Acquario, il romanticismo appartiene all’adolescenza, al limite all’inizio della vita adulta o all’inizio di una storia d’amore. Ritenete, giusto o meno, che quando si ha una certa esperienza, è indispensabile essere più realisti e trovare il modo di vivere in coppia preservando rispettivamente la libertà.

