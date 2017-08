Oroscopo Acquario del 4 agosto 2017

Oroscopo del 4 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

Quando la Luna è in Capricorno, puntualmente diventate distratti, avete la tendenza a commettere degli errori. E oggi, è rispetto agli oggetti: potreste smarrire qualcosa, il che non vuol dire necessariamente perduta, ma non ricorderete più dove l’avete messa. Ma è il momento giusto per tornare in perfetta forma: iniziate da oggi ad alimentarvi in modo corretto, sano e a riposare di più.

