Oroscopo Acquario del 4 luglio 2017

Oroscopo del 4 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

il controllo su…

Più cercate di acquisire controllo su alcuni aspetti del vostro stile di vita e tanto più potrebbe rivelarsi difficile. Ci sono delle abitudini ormai radicate che non possono essere cambiate in un batter di ciglia ma passo dopo passo. Tenendo conto, inoltre, che alcune distrazioni esterne potrebbero rendere ancora più arduo il compito… Seconda decade: opportunità da cogliere al volo ma ci saranno anche delle regole da rispettare e a voi non piaceranno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]