Oroscopo Acquario del 5 agosto 2017

Caldo: dal 1830 solo tre volte così. E' quanto è scritto negli archivi e documenti, a memoria di rilevazioni delle temperature e condizioni climatiche in Italia un caldo così c'è stato soltanto tre volte in quasi due secoli. Dal 1830 appunto, da quando in Italia si fa studio e osservazione sistematici e si registrano eventi atmosferici.