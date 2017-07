Oroscopo Acquario del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

alla conquista…

Venere in Gemelli valorizza il vostro fascino e l’ego… Arriveranno tanti complimenti e sarete soddisfatti della vostra immagine. E’ il caso di approfittarne, se volete, per conquistare un cuore o ottenere un vantaggio, anche di tipo finanziario (il pianeta non parla solo d’amore). In coppia, la persona amata sarà prodiga di attenzioni, manifestazioni d’affetto, anche troppo per i vostri gusti: siete sentimentali ma quel tanto che basta.

