Oroscopo Acquario del 5 settembre 2017

Oroscopo del 5 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: una somma da pagare ma…

Marte entra in Vergine: può essere che nel corso del transito reclamino una somma che non dovrete pagare o avete già provveduto a saldare. Vi preoccuperete ma sistemerete tutto, tranquilli. Non è escluso che proprio voi, invece, siate costretti a reclamare una somma… Sul piano della salute: se è arrivato il momento di fare dei controlli, non evitateli. Tanto più che il risultato sarà rassicurante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]