Oroscopo Acquario del 6 agosto 2017

Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una proposta ma…

La Luna sbarca nel vostro segno, dove domani formerà il plenilunio. Potrebbero farvi una proposta sulla quale esiterete parecchio e che non è detto accettiate… Ma visto che sarete più sensibili, data la presenza della Luna in Acquario, non è escluso che lo facciate perché non vi piacerà il modo in cui vi verrà fatta la proposta. La cosa migliore è mettere da parte le formalità e riflettere sulla sostanza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]