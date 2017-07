Oroscopo Acquario del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

conversazioni promettenti…

Mercurio in Leone si oppone al vostro Sole e facilita il dialogo. Nel lavoro, qualsiasi conversazione si rivelerà promettente, soprattutto se si tratterà di parlare di un accordo o di un contratto. Ancor più quando il 22 luglio, il Sole entrerà in Leone e potrete concretizzare le promesse fatte da Mercurio in questi giorni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]