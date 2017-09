Oroscopo Acquario del 7 settembre 2017

Oroscopo del 7 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: più impazienti del solito…

Più impazienti del solito e non è dire poco visto che siete il segno più irrequieto dello zodiaco… Per cui, attenzione: oggi siete maldestri e rischiate di fare un movimento sbagliato e rompere qualcosa. Potreste essere impazienti perché un oggetto di cui vi servite quotidianamente non funziona o, quantomeno non come vorreste e vi intestardirete.

