Oroscopo Acquario del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: un progetto decolla e…

Buone notizie! Mercurio nel vostro segno e Venere in Ariete, fino a mercoledì prossimo, formano un aspetto positivo sul fronte rapporti. Tutti saranno vittime del vostro fascino e non è affatto escluso, inoltre, un colpo di fulmine! Non solo amore: un progetto potrebbe finalmente decollare, far entrare del denaro e più di quanto inizialmente avete pensato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com