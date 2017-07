Oroscopo Acquario del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

agire impulsivamente ma…

Il plenilunio in Capricorno potrebbe portare a galla emozioni molti forti. Se volete trascorrere un fine settimana positivo, la cosa migliore è quella di non prenderle sul serio, anche se è vero che è facile da dire ma difficile da fare… Il problema è che sull’onda di queste emozioni potreste agire impulsivamente: di fatto, invece, la situazione richiede esattamente il contrario.

