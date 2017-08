Oroscopo Acquario del 9 agosto 2017

Oroscopo del 9 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

evitate di chiedere…

Una questione di denaro potrebbe far lavorare parecchio i neuroni ma non è escluso che sia perché volete realizzare alcuni desideri, delle necessità personali. Il consiglio astrale, in ogni caso, è quello di non chiedere niente agli altri. Domandando qualcosa, infatti, correte il rischio di esporvi a un rifiuto. L’Acquario può chiedere e ricevere, certo, ma le cose diventano più facili da ottenere quando lasciate che a provvedere ci pensi la vita.

