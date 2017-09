Oroscopo Acquario del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: meglio un compromesso…

Potreste innervosirvi a causa di un oggetto che non funziona o di una persona da cui siete attratti ma che vi resiste… Sono esempi, ma oggi sarete messi di fronte al fatto che non tutti debbano essere d’accordo con voi, che i desideri a volte non vengano esauditi ma senza che, per questo, si scateni una guerra. In queste situazioni, è importante privilegiare la trattativa. Ma dovreste scendere a compromesso e per voi è molto difficile.

