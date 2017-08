Oroscopo Acquariodel 7 agosto 2017

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

non è un caso se…

Il Plenilunio si compie nel vostro segno e indica che prenderete coscienza della potenza e influenza di un partner professionale. Vi è e sarà molto utile ma, apparentemente, non avete capito che è stata la vita a decidere per voi, non a caso vi ha messo l’uno sul cammino dell’altro. Con questi bei passaggi astrali, insieme non potrete che andare sempre più in alto, sempre più lontano!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]