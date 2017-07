Oroscopo Ariete del 1 luglio 2017

Oroscopo del 1 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

impegnarvi…

Luna e Giove congiunti in Bilancia vi sfidano, soprattutto se c’è un avversario da “far fuori”… Ma potreste anche aver voglia di impegnarvi in amore o nel lavoro. Giove in Bilancia, per quanto vi riguarda, gestisce tutto che è legale – oltre ai viaggi e al gusto per l’avventura – e non è escluso siate sul punto di creare o entrare in una società o, ancora, cercare un finanziatore per avviare un progetto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]