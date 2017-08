Oroscopo Ariete del 10 agosto 2017

Oroscopo del 10 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

nessuno deve osare…

Il buon aspetto di Marte in Leone vi spinge, quando si tratta di pensare al vostro piacere, a non guardare in faccia nessuno e nessuno deve osare frustrarvi. Se avete deciso di fare qualcosa che qualcuno giudica rischiosa, non ascolterete consigli! Vi sembrerà che gli altri non siano all’altezza, troppo prudenti…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]