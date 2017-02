Oroscopo Ariete del 11 febbraio 2017

Oroscopo del 11 febbraio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: un plenilunio pieno di promesse…

Un Plenilunio ricco di promesse, qualunque sia la vostra decade. Potrebbe realizzarsi una speranza che avete particolarmente a cuore… In ogni caso, evitate di mettere il carro avanti ai buoi: i pianeti potrebbero spingervi a questo atteggiamento e voi non aspettate altro. Non è escluso, vi sbarazziate di alcuni limiti che vi appesantiscono la vita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com