Oroscopo Ariete del 11 luglio 2017

Oroscopo del 11 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

buon uso del fascino…

Luna in Acquario vi valorizza e annuncia che – lavoro o vita privata – saprete far buon uso del fascino. E non è sempre così se siete veri Ariete: spesso spigolosi, non vi preoccupate di ciò che pensano o provano gli altri, soprattutto nel lavoro. In privato, è un’altra cosa… Terza decade: vi trovate di fronte a una crisi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]