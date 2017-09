Oroscopo Ariete del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: atmosfera tesa…

Inizio settimana nervoso: un collega vi farà infuriare e avreste voglia di mandarlo in un certo paese… L’atmosfera, in ogni caso, più in generale sarà tesa per tutta la settimana. Ma potreste essere anche molto nervosi perché un oggetto di cui vi servite nel quotidiano, un giorno funziona e un altro vi molla: fa i capricci!

