Oroscopo Ariete del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: pazienza e perseveranza.

Saturno, per il momento è in armonia con il vostro segno e vi regala ciò che spesso nell’Ariete è assente: pazienza e perserveranza. Siete meno impulsivi e, se ancora non l’aveste constatato, i passaggi del giorno vi mostrano fino a che punto siete andati avanti. E’ una cosa positiva, anche se avete la sensazione che il progresso abbia subìto un rallentamento. In più, molti Ariete, hanno dovuto affrontare cambiamenti importanti o avvenimenti significativi.

