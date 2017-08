Oroscopo Ariete del 14 agosto 2017

Oroscopo del 14 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

controllare tutto ma…

Fin quando Venere sarà in Cancro, avrete spesso la sensazione di regredire o di ripetere una situazione. E’ come se foste in disaccordo con voi stessi… E’ il vostro modo, probabilmente, di mettervi in discussione e rifiutare l’idea che il destino non è benevolo nei vostri confronti. Vorreste controllare tutto ma, ovviamente, non è possibile. Pazienza, andrà meglio quando il 26, Venere entrerà in Leone.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]