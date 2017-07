Oroscopo Ariete del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

idee geniali…

I pianeti sostengono la vostra creatività, l’inventiva: potreste avere idee geniali (o quasi) su come evidenziare al meglio il vostro talento. Non solo, potreste scoprire di essere molto abili in qualcosa e metterla, finanziariamente, a frutto. Terza decade: situazione ancora tesa, forse dovete prendere una decisione ma vi muovete a passo di gambero: è obbligatorio andare avanti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]