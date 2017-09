Oroscopo Ariete del 15 settembre 2017

Oroscopo del 15 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: grandi seduttori…

Il sensuale aspetto Venere-Giove, vi trasforma in Don Giovanni e Messalina! Ariete – uomo o donna – mieterete vittime e non vi farà né caldo né freddo… Per qualche giorno vi divertirete a sedurre ma senza alcuna intenzione di impegnarvi in alcunché. Ma il passaggio è ottimo per colloqui mirati a pianificare o lavorare su un progetto di lavoro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]