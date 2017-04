Oroscopo Ariete del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: scoraggiamento passeggero…

A giocare qualche scherzo potrebbe essere il meteo, chissà, ma di fatto qualcosa oggi non andrà per il verso giusto. La causa è nella dissonanza Venere-Saturno (dura ormai da 15 giorni) e la Luna. Avrete un momento di scoraggiamento, per fortuna passeggero… E la settimana prossima, Marte sbarcherà in Gemelli: segno amico che vi farà sentire in forma!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]