Oroscopo Ariete del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

pronti a dare…

Comprensivi, compassionevoli, pronti a dare per veder felici gli altri. Ma c’è un lato B: potreste scoprire che una persona ha abusato della vostra gentilezza e sentirvi frustrati, delusi. E’ arrivato il momento di chiarire le cose… Su un altro piano: se cercate di vendere qualcosa, è imminente la riuscita oppure potreste ricevere la somma di denaro che aspettate!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]