Oroscopo Ariete del 16 settembre 2017

Oroscopo del 16 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: mettetevi in tiro…

Prendete cura di voi, dell’immagine che rimandate agli altri. Un consiglio dagli astri: se uscite, mettetevi in tiro, mostrate a tutti che avete classe da vendere… In generale, all’Ariete non piace vestire in modo “complicato” e, in base all’età, preferite jeans e scarpe da ginnastica. Ma oggi, con la Luna il Leone se vi farete notare, vi sentirete al top! E non è esclusa una sorpresa.

