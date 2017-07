Oroscopo Ariete del 17 luglio 2017

Oroscopo del 17 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un problema familiare…

E’ un eccellente momento per affrontare un problema familiare che, forse, non siete stati in grado di risolvere cercando di applicare modalità collaudate ma superate. E’ tempo di cambiare atteggiamento mentale e passare all’azione, avendo tuttavia l’accortezza di evitare mosse impulsive. Terza decade: dal fine settimana sarete meno stressati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]