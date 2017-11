Oroscopo Ariete del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

trasformare le idee in azione…

Una conversazione con il partner o un amico/a speciale, può rivelarsi molto utile, incoraggiante e potrebbe farvi sentire più motivati. E’ il momento giusto per trasformare le idee in azione, condividere progetti e speranze, rafforzare i rapporti! Seconda decade: il periodo non è facile, vi sentite bloccati e forse scoraggiati, anche per questioni riguardanti il denaro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]