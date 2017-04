Oroscopo Ariete del 18 aprile 2017

Oroscopo del 18 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: direttive che considerate…

Ribelli ma solo interiormente: dovrete, infatti, obbedire a delle direttive, secondo voi totalmente idiote. Avrete la sensazione che neghino la vostra autorità e, questo, vi farà ribollire d’indignazione. Ma visto che Saturno è in armonia con il vostro segno, non farete vedere nulla e rimarrete nei ranghi… Fate bene: andare allo scontro non portebbe nulla di vantaggioso, vi arrabbiereste e basta.

