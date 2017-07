Oroscopo Ariete del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un accordo…

Possibile che nel lavoro, riusciate a trovare un accordo, o un terreno d’intesa, in un conflitto con una persona. O potrebbe trattarsi del partner con cui l’atmosfera da un po’ di tempo è tesa. Avete escogitato qualcosa? E’ il momento di metterla in atto. Marte, a partire da giovedì, entrerà in Leone: nulla vi sembrerà impossibile!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]