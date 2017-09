Oroscopo Ariete del 2 settembre 2017

Oroscopo del 2 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

splendide energie…

Splendide energie e il fine settimana è ideale se volete fare qualcosa di nuovo, lanciarvi nell’avventura, intesa come un viaggetto o una gita in un posto che non conoscete. Come sempre, ci sarà chi sarà pronto a seguirvi… Nati dopo il 15 aprile: giornate positive, è il momento giusto per imporre un’idea o un progetto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]