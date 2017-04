Oroscopo Ariete del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: qualche sorpresa…

Mercurio torna nel vostro segno e, congiunto a Urano, probabilmente vi riserverà qualche sorpresa o capovolgimento di situazione, in particolare per la terza decade. Detto questo, l’elettrico aspetto riguarderà tutti i segni e per quanto riguarda il mondo potrebbero esserci situazioni inattese che potrebbero ribaltare alcune previsioni per un Paese.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]