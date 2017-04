Oroscopo Ariete del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: dinamici ma…

Marte entra in Gemelli e nel lavoro, sarete dinamici ed efficienti ma, al contempo, avrete bisogno d’esprimere e imporre le vostre opinioni per cui sarete molto polemici. Può essere vi appassioniate per una causa, una persona e vi batterete come vi riguardasse personalmente. Inoltre, mettete in conto parecchi spostamenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]