Oroscopo Ariete del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

ritmo veloce e vivace…

Fine settimana vivace, che si snoda a un ritmo veloce soprattutto se sarete coinvolti in qualche attività piacevole con gli amici, incontri divertenti. Ma potranno esserci dei momenti in cui l’Ariete desidererà un po’ di pace e tranquillità: in questo caso, ritagliate delle ore soltanto per voi poiché nelle prossime settimane sarà più difficile (nulla di negativo, sia chiaro, ma i ritmi delle giornate saranno intensi).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]