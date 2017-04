Oroscopo Ariete del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: riflettere con calma…

L’atmosfera planetaria è abbastanza elettrica ma oggi, la Luna in buon aspetto con Nettuno, fa pensare che vi rilasserete. Avrete l’opportunità di riflettere con calma su come poter migliorare alcuni settori fondamentali della vostra vita. Non solo, potreste capire di aver superato alcune cose in cui credevate e trarne giovamento per raggiungere nuovi obbiettivi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]